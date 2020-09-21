  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-форвард Челси: Худший трансфер синих? Есть примеры Торреса и Шевченко, но Кепа опережает всех
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард Челси: Худший трансфер синих? Есть примеры Торреса и Шевченко, но Кепа опережает всех

Англия
(1 голосов)

Даже украинца вспомнили…

Экс-форвард Челси: Худший трансфер синих? Есть примеры Торреса и Шевченко, но Кепа опережает всех
Новина українською

Бывший нападающий лондонского "Челси" Крис Саттон поделился свлим мнением о выступлениях голкипера "синих" Кепы Аррисабалаги. Цитирует экс-футболиста Daily Mail.

Читайте такжеКЕПАтуляция на фоне пожара в центре обороны и осечки Жоржиньо. АПЛ. Челси – Ливерпуль 0:2

"Можно потратить горы денег на атакующую линию, но если твой вратарь не может ловить даже простые мячи, тогда в чем смысл? Кепа Аррисабалага обошелся "Челси" в 72 миллиона фунтов 2 года назад, но так и не смог оправдать статус самого дорогого голкипера в мире. Совершив очередную ошибку, испанец зарекомендовал себя как худший трансфер "Челси" в эпоху АПЛ".

"Иногда лучше двигаться дальше. Можно привести пример Фернандо Торреса за 50 миллионов фунтов, хотя некоторые фанаты "Челси" могут сказать, что исторический гол в полуфинале Лиги чемпионов с "Барселоной" оправдал всю сумму. Есть пример Андрея Шевченко за 30 миллионов фунтов… Но Кепа определенно всех опережает. Аррисабалага пропустил в 11 случаях из последних 16 ударов в его ворота".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Фернандо Торрес Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCZK-1922 (Кировоград)
21.09.2020 в 12:32
при чем тут Шева. Андрея купил лично абрамович,при этом у Мауриньо весь футбол был заточен на под Дрогба. Шеву абрамович всучил Жозе насильно, не сидеть же на лавке самому дорогому преобритению в истории АПЛ на тот момент, и вот спешл намбер ван начал тулить его оттянутым форвардом на фланге, как вспоминал потом сам Андрей, он привык играть на острие, а не подносить снаряды другим, поэтому у него и не получилось ни чего на чужой для себя позиции, а потом еще и спина начала беспокоить. Шева переходил в челси как один из лучших если не лучший на тот момент нападающий мира, а Моуриньо угробил его карьеру, он потом не смог уже вернутся на прежний уровень в аренде в Милане. но, ради справедливости нужно отметить что во всем Андрей виноват сам, не нужно ему было тогда слушать ни жену ни кого, а оставатся в Милане. как бы там ни было все равно Шева навсегда вписал свое имя золотыми буквами в историю футбола.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...