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Экс-форвард Челси: Худший трансфер синих? Есть примеры Торреса и Шевченко, но Кепа опережает всех
Даже украинца вспомнили…
Бывший нападающий лондонского "Челси" Крис Саттон поделился свлим мнением о выступлениях голкипера "синих" Кепы Аррисабалаги. Цитирует экс-футболиста Daily Mail.
"Можно потратить горы денег на атакующую линию, но если твой вратарь не может ловить даже простые мячи, тогда в чем смысл? Кепа Аррисабалага обошелся "Челси" в 72 миллиона фунтов 2 года назад, но так и не смог оправдать статус самого дорогого голкипера в мире. Совершив очередную ошибку, испанец зарекомендовал себя как худший трансфер "Челси" в эпоху АПЛ".
"Иногда лучше двигаться дальше. Можно привести пример Фернандо Торреса за 50 миллионов фунтов, хотя некоторые фанаты "Челси" могут сказать, что исторический гол в полуфинале Лиги чемпионов с "Барселоной" оправдал всю сумму. Есть пример Андрея Шевченко за 30 миллионов фунтов… Но Кепа определенно всех опережает. Аррисабалага пропустил в 11 случаях из последних 16 ударов в его ворота".