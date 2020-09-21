Экс-форвард Челси: Худший трансфер синих? Есть примеры Торреса и Шевченко, но Кепа опережает всех

при чем тут Шева. Андрея купил лично абрамович,при этом у Мауриньо весь футбол был заточен на под Дрогба. Шеву абрамович всучил Жозе насильно, не сидеть же на лавке самому дорогому преобритению в истории АПЛ на тот момент, и вот спешл намбер ван начал тулить его оттянутым форвардом на фланге, как вспоминал потом сам Андрей, он привык играть на острие, а не подносить снаряды другим, поэтому у него и не получилось ни чего на чужой для себя позиции, а потом еще и спина начала беспокоить. Шева переходил в челси как один из лучших если не лучший на тот момент нападающий мира, а Моуриньо угробил его карьеру, он потом не смог уже вернутся на прежний уровень в аренде в Милане. но, ради справедливости нужно отметить что во всем Андрей виноват сам, не нужно ему было тогда слушать ни жену ни кого, а оставатся в Милане. как бы там ни было все равно Шева навсегда вписал свое имя золотыми буквами в историю футбола.