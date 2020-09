Моуриньо вмешался в интервью с Соном и Кейном после победы Тоттенхэма

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прервал интервью двух своих подопечных после разгромной победы в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (5:2).

Сон Хин Мин давал журналистам комментарий по итогам встречи, в которой ему удалось оформить покер (4 забитых мяча). Моуриньо подошел к корейцу и сказал в камеру, что лучшим игроком матча был Гарри Кейн, который забил пятый гол "шпор". Также англичанин ассистировал Сону во всех его голах – кореец согласился с наставником.

Man of the match - Son Heung-min? Jose Mourinho isn't having it ???? https://t.co/HozX03CuHY pic.twitter.com/EAsty4C4xz

Также Моуриньо не смог пройти мимо самого форварда. Жозе сказал на камеру: "Для меня он игрок матча. Командная игра".

Safe to say Jose was impressed with our No.10! ????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/quYQDPk5Ju