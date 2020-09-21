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Официально: у основного полузащитника Манчестер Сити диагностирован коронавирус

Англия
(1 голосов)

COVID-19, видимо, еще надолго с нами…

Официально: у основного полузащитника Манчестер Сити диагностирован коронавирус
Новина українською

Пресс-служба английского "Манчестер Сити" подтвердила, что немецкий хавбек "горожан" Илкай Гюндоган сдал позитивный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, как сообщил официальный сайт клуба.

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На протяжении 10 дней Илкай будет соблюдать период самоизоляции в соответствии с протоколом АПЛ и правительства Великобритании о карантине. Руководство клуба желает немцу скорейшего выздоровления.

В сезоне-2019/20 Гюндоган сыграл 31 матч в рамках чемпионата Англии (2 гола и 1 результативная передача). Напомним, сегодня "Манчестер Сити" проведет свой первый поединок в нынешней кампании Английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона" на выезде.

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В статье: Илкай Гюндоган Манчестер Сити коронавирус
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Источник:
Man City

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Комментарии (1)
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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