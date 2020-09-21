Официально: у основного полузащитника Манчестер Сити диагностирован коронавирус

Пресс-служба английского "Манчестер Сити" подтвердила, что немецкий хавбек "горожан" Илкай Гюндоган сдал позитивный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, как сообщил официальный сайт клуба.

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На протяжении 10 дней Илкай будет соблюдать период самоизоляции в соответствии с протоколом АПЛ и правительства Великобритании о карантине. Руководство клуба желает немцу скорейшего выздоровления.

В сезоне-2019/20 Гюндоган сыграл 31 матч в рамках чемпионата Англии (2 гола и 1 результативная передача). Напомним, сегодня "Манчестер Сити" проведет свой первый поединок в нынешней кампании Английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона" на выезде.