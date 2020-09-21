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Гиггз: Кейн, Сон и Бэйл – от атаки Тоттенхэма текут слюнки
И Алли подносит снаряды?
Главный тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз поделился своим мнением о переходе вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в лондонский "Тоттенхэм" на правах аренды. Цитирует валлийского специалиста Goal.com.
"Кейн, Сон и Бэйл – от атаки "Тоттенхэма" текут слюнки. В распоряжении Моуриньо много хороших футболистов. Я действительно с нетерпением жду того, как Гарет проявит себя в Лондоне. Хорошо, что он вернулся в АПЛ. Хочется видеть лучших игроков мира именно в Англии".
"Бен Дэвис тоже валлиец и поможет Гарету. Да, "шпоры" начали сезон неубедительно, но Бэйл поможет это исправить голами и ассистами. Болельщики наверняка не могут дождаться встречи с ним".
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