Гиггз: Кейн, Сон и Бэйл – от атаки Тоттенхэма текут слюнки

Главный тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз поделился своим мнением о переходе вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в лондонский "Тоттенхэм" на правах аренды. Цитирует валлийского специалиста Goal.com.

"Кейн, Сон и Бэйл – от атаки "Тоттенхэма" текут слюнки. В распоряжении Моуриньо много хороших футболистов. Я действительно с нетерпением жду того, как Гарет проявит себя в Лондоне. Хорошо, что он вернулся в АПЛ. Хочется видеть лучших игроков мира именно в Англии".