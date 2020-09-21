  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гиггз: Кейн, Сон и Бэйл – от атаки Тоттенхэма текут слюнки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гиггз: Кейн, Сон и Бэйл – от атаки Тоттенхэма текут слюнки

Англия
(1 голосов)

И Алли подносит снаряды?

Гиггз: Кейн, Сон и Бэйл – от атаки Тоттенхэма текут слюнки
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз поделился своим мнением о переходе вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в лондонский "Тоттенхэм" на правах аренды. Цитирует валлийского специалиста Goal.com.

Читайте такжеМоуриньо вмешался в интервью с Соном и Кейном после победы Тоттенхэма

"Кейн, Сон и Бэйл – от атаки "Тоттенхэма" текут слюнки. В распоряжении Моуриньо много хороших футболистов. Я действительно с нетерпением жду того, как Гарет проявит себя в Лондоне. Хорошо, что он вернулся в АПЛ. Хочется видеть лучших игроков мира именно в Англии".

"Бен Дэвис тоже валлиец и поможет Гарету. Да, "шпоры" начали сезон неубедительно, но Бэйл поможет это исправить голами и ассистами. Болельщики наверняка не могут дождаться встречи с ним".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Райан Гиггз Тоттенхэм (Лондон) Бен Дэвис Харри Кейн Гарри Кейн Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...