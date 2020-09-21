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Лестер намерен заплатить 32 миллиона долларов за 19-летнего защитника Сент-Этьена

Англия
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Но сначала игрок будет выступать в клубе на правах аренды

Лестер намерен заплатить 32 миллиона долларов за 19-летнего защитника Сент-Этьена
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"Лестер" ведет переговоры по трансферу защитника "Сент-Этьена" Уэсли Фофана, пишет Sky Sports.

Француз перейдет в клуб АПЛ на правах аренды с возможностью выкупа. "Сент-Этьен" запросил за 19-летнего игрока 25 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Фофана действует до лета 2024 года. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

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В статье: "Лестер Сити" Сент-Этьен Лестер Сити Уэсли Фофана
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