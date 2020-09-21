Лестер намерен заплатить 32 миллиона долларов за 19-летнего защитника Сент-Этьена

"Лестер" ведет переговоры по трансферу защитника "Сент-Этьена" Уэсли Фофана, пишет Sky Sports.

Француз перейдет в клуб АПЛ на правах аренды с возможностью выкупа. "Сент-Этьен" запросил за 19-летнего игрока 25 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Фофана действует до лета 2024 года. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Франции.