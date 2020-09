Хватит и трех новичков. Ливерпуль больше не будет совершать трансферов

На прошлой неделе английский "Ливерпуль" совершил два громких трансфера. "Красные" потратились на Тьяго Алькантару и Диогу Жоту. До этого был подписан Костас Цимикас.

Как сообщает The Athletic, на этом трансферы "Ливерпуля" закончены. До момента закрытия трансферного окна (пятое октября) чемпион Англии не будет покупать новичков.

Ранее сообщалось, что "красные" могут приобрести нового центрального защитника из-за частых травм Гомеса и Матипа. Однако теперь на этой позиции сможет сыграть Фабиньо.

