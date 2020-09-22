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Наивность Лэмпарда, уколы от Клоппа и дилемма Кепы. Обзор матча Челси – Ливерпуль. Подкаст №43

Англия
(2 голосов)

Мане – мотор "Ливерпуля"

Наивность Лэмпарда, уколы от Клоппа и дилемма Кепы. Обзор матча Челси – Ливерпуль. Подкаст №43
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем центральный поединок 2-го тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Как Фабиньо съел Вернера, не подавился и доказал, что проблемы в отсутствии Матипа и Гомеса вовсе нет. Почему проблема Кепы вовсе не в Кепе, а 4-3-3 от Лэмпарда работали как 4-2-2-2. Неужели Фрэнк наивен и гнет самоуверенность в матчах с грандами? Объясняем, почему Тьяго мыслями еще в Мюнхене (в хорошем смысле), а Хавертц в Леверкузене (в плохом). Сравнение Хендерсона с Джеррардом, трансферная политика клубов АПЛ на фоне упреков Клоппа, оды Садио Мане и Алиссону – еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Джордан Хендерсон Юрген Клопп UA-Футбол Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Тьяго Алькантара Фабиньо Жоржиньо Фрелло Жоржиньо Садио Мане Тимо Вернер Виргил ван Дейк Андреас Кристенсен Кай Хавертц Кепа Аррисабалага Подкаст Аудиомнение ван дейк
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