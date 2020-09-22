Наивность Лэмпарда, уколы от Клоппа и дилемма Кепы. Обзор матча Челси – Ливерпуль. Подкаст №43

Анализируем центральный поединок 2-го тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Как Фабиньо съел Вернера, не подавился и доказал, что проблемы в отсутствии Матипа и Гомеса вовсе нет. Почему проблема Кепы вовсе не в Кепе, а 4-3-3 от Лэмпарда работали как 4-2-2-2. Неужели Фрэнк наивен и гнет самоуверенность в матчах с грандами? Объясняем, почему Тьяго мыслями еще в Мюнхене (в хорошем смысле), а Хавертц в Леверкузене (в плохом). Сравнение Хендерсона с Джеррардом, трансферная политика клубов АПЛ на фоне упреков Клоппа, оды Садио Мане и Алиссону – еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.