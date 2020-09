Официально: Арсенал подписал 25-летнего исландского вратаря

Лондонский "Арсенал" официально объявил о трансфере Рунара Рунарссона.

По данным официальной пресс-службы клуба, исландский голкипер подписал сделку на четыре года. Он будет играть под 13-м номером.

До этого, Рунарссон выступал в "Дижоне", за который в прошлом сезоне успел провести 14 матчей, в которых пропустил 26 голов. Сыграл пять матчей за сборную Исландии.

New club. New country. New number.



Alex Runarsson. Our No 13 ???? pic.twitter.com/gqLydIHQvL