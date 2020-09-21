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Официально: Арсенал подписал 25-летнего исландского вратаря

Англия
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Дублер для Лено

Официально: Арсенал подписал 25-летнего исландского вратаря
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Лондонский "Арсенал" официально объявил о трансфере Рунара Рунарссона.

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По данным официальной пресс-службы клуба, исландский голкипер подписал сделку на четыре года. Он будет играть под 13-м номером.

До этого, Рунарссон выступал в "Дижоне", за который в прошлом сезоне успел провести 14 матчей, в которых пропустил 26 голов. Сыграл пять матчей за сборную Исландии.

Отметим, что Рунар будет дублером Бернда Лено. До этого "канониры" продали в "Астон Виллу" запасного вратаря.

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В статье: Арсенал (Лондон) Дижон Рунар Рунарссон
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