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35-летний защитник Челси рассказал о мотивации сыграть на ближайшем Мундиале

Англия
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Ему будет уже 38

35-летний защитник Челси рассказал о мотивации сыграть на ближайшем Мундиале
UA-Футбол
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Тьяго Силва, который совсем недавно подписал контракт с "Челси", рассказал, что готовится сыграть на Чемпионате мира в 2022-м году.

"Что меня мотивирует изо дня в день? Постоянная жажда побед. Сейчас я перешел в "Челси" и хочут выиграть АПЛ. Уверен, что мы каждый год будем бороться за трофеи.

Я всегда хочу побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Перспектива сыграть на следующем Мундиале также меня мотивирует. К тому времени мне будет 38 лет и я должен быть в хорошей форме", - приводит слова бразильца Goal.

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Отметим, что Чемпионат мира в 2022-м году пройдет в Катаре. Он будет сыгран в ноябре и декабре.

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В статье: Бразилия Тьяго Силва Челси (Лондон)
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