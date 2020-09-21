35-летний защитник Челси рассказал о мотивации сыграть на ближайшем Мундиале

Тьяго Силва, который совсем недавно подписал контракт с "Челси", рассказал, что готовится сыграть на Чемпионате мира в 2022-м году.

"Что меня мотивирует изо дня в день? Постоянная жажда побед. Сейчас я перешел в "Челси" и хочут выиграть АПЛ. Уверен, что мы каждый год будем бороться за трофеи.

Я всегда хочу побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Перспектива сыграть на следующем Мундиале также меня мотивирует. К тому времени мне будет 38 лет и я должен быть в хорошей форме", - приводит слова бразильца Goal.

Отметим, что Чемпионат мира в 2022-м году пройдет в Катаре. Он будет сыгран в ноябре и декабре.