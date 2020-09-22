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Волки слишком поздно вышли из спячки. АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:3

Англия
(2 голосов)

Мощный первый тайм в исполнении "горожан" предопределил результат

Волки слишком поздно вышли из спячки. АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:3
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Давление "Сити" уже на первых минутах трансформировалось в целый пласт пространства для Стерлинга, но Рахим выжал из эпизода лишь собственную симуляцию, которую проигнорировал арбитр. "Вулвз" выходили из-под прессинга соперника за счет длинных безадресных забросов вперед. Отметим, что уже на 8-й минуте Винагре заменил Марсала – экс-игрок "Лиона" сломался на ровном месте в дебюте поединка.

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Первый удар в створ ворот нанес Де Брюйне со стандарта, Патрисиу угрозу нейтрализовал. "Горожане" полностью контролировали ход поединка, владея как мячом, так и инициативой, но ошибаясь в действиях перед линией штрафной площадки. Гости растягивали фланги, много комбинировали, но забить сумели лишь после того, как Кевина снесли во владениях хозяев. Марринер справедливо поставил пенальти, сам бельгиец и реализовал приговор (0:1), набрав 21 балл по системе "гол+пас" в рамках 20 последних матчей в АПЛ, в которых выходил в старте.

"Вулвз" продолжали дарить много пространства Де Брюйне, это стало одной из причин второго пропущенного мяча – хавбек роскошно разрезал полуфланг передачей на Стерлинга, Рахим откатил снаряд в район 11-метровой отметки на Фодена, отвлекши на себя внимание Патрисиу, а Фил расстрелял уже пустые ворота (0:2). В первом тайме хозяева были бессильны против заданного гостями темпа: КДБ мог оформлять дубль под занавес 45-минутки, на этот раз Руй выиграл у него дуэль, также мяч почти залетел в ворота после резаного удара в исполнении Родри.

В дебюте второй половине встречи у "Вулверхэмптона" начали появляться моменты: Поденсе и Хименес не извлекли дивидендов из прострелов Траоре, Уокер выбил снаряд с ленточки после выстрела Невеша. Парашют в исполнении все того же Поденсе перелетел и Эдерсона, и ворота. Активный штурм "волков" на ворота "Сити" длился 15 минут, "небесно-голубые" смогли ненадолго выровнять игру, чтобы в итоге пропустить после одной из атак "Вулвз" вторым темпом. Поденсе пробросил сферу между ног Де Брюйне и навесил точно на голову Хименеса – с резким ударом Рауля головой Эдерсон не справился (1:2).

Концовка встречи прошла под аккомпанемент атак хозяев, однако до еще одного акцентированного выстрела по владениям голкипера "Манчестер Сити" дело так и не дошло. Зато сумел выжать максимум из своего эпизода Жезус – с помощью рикошета от Коуди бразилец поставил точку в поединке (1:3).

АПЛ, 2-й тур.

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Рауль Хименес (78) – Де Брюйне (20), Фоден (32), Жезус (90+5)

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Траоре, Моутиньо (Дендонкер, 78), Невеш, Марсал (Винагре, 8) – Поденсе, Хименес, Нету (Силва, 78)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аке, Менди – Фернандиньо, Родри, Де Брюйне, Фоден, Стерлинг (Торрес, 81) – Жезус

Предупреждения: Жезус (35), Менди (35), Родри (86)

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В статье: Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Сити Рауль Хименес Кевин Де Брюйне Фил Фоден
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