Волки слишком поздно вышли из спячки. АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:3

Давление "Сити" уже на первых минутах трансформировалось в целый пласт пространства для Стерлинга, но Рахим выжал из эпизода лишь собственную симуляцию, которую проигнорировал арбитр. "Вулвз" выходили из-под прессинга соперника за счет длинных безадресных забросов вперед. Отметим, что уже на 8-й минуте Винагре заменил Марсала – экс-игрок "Лиона" сломался на ровном месте в дебюте поединка.

Первый удар в створ ворот нанес Де Брюйне со стандарта, Патрисиу угрозу нейтрализовал. "Горожане" полностью контролировали ход поединка, владея как мячом, так и инициативой, но ошибаясь в действиях перед линией штрафной площадки. Гости растягивали фланги, много комбинировали, но забить сумели лишь после того, как Кевина снесли во владениях хозяев. Марринер справедливо поставил пенальти, сам бельгиец и реализовал приговор (0:1), набрав 21 балл по системе "гол+пас" в рамках 20 последних матчей в АПЛ, в которых выходил в старте.

"Вулвз" продолжали дарить много пространства Де Брюйне, это стало одной из причин второго пропущенного мяча – хавбек роскошно разрезал полуфланг передачей на Стерлинга, Рахим откатил снаряд в район 11-метровой отметки на Фодена, отвлекши на себя внимание Патрисиу, а Фил расстрелял уже пустые ворота (0:2). В первом тайме хозяева были бессильны против заданного гостями темпа: КДБ мог оформлять дубль под занавес 45-минутки, на этот раз Руй выиграл у него дуэль, также мяч почти залетел в ворота после резаного удара в исполнении Родри.

HT | #WOL 0-2 #MCI Wolves behind at the break. #WOLMCI ⏱⚽️ pic.twitter.com/lVCM6YAq4b

В дебюте второй половине встречи у "Вулверхэмптона" начали появляться моменты: Поденсе и Хименес не извлекли дивидендов из прострелов Траоре, Уокер выбил снаряд с ленточки после выстрела Невеша. Парашют в исполнении все того же Поденсе перелетел и Эдерсона, и ворота. Активный штурм "волков" на ворота "Сити" длился 15 минут, "небесно-голубые" смогли ненадолго выровнять игру, чтобы в итоге пропустить после одной из атак "Вулвз" вторым темпом. Поденсе пробросил сферу между ног Де Брюйне и навесил точно на голову Хименеса – с резким ударом Рауля головой Эдерсон не справился (1:2).

Концовка встречи прошла под аккомпанемент атак хозяев, однако до еще одного акцентированного выстрела по владениям голкипера "Манчестер Сити" дело так и не дошло. Зато сумел выжать максимум из своего эпизода Жезус – с помощью рикошета от Коуди бразилец поставил точку в поединке (1:3).

FULL-TIME | A great win to kick-off the season at a notoriously tough place to come!



Plenty to enjoy there! Top job, boys!



???? 1-3 ???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Plxw4Nepj4