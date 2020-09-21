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Хочет сыграть на Евро. Рюдигер может покинуть Челси

Англия
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Лэмпард его не очень ценит

Хочет сыграть на Евро. Рюдигер может покинуть Челси
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Вчера лондонский "Челси" проиграл "Ливерпулю" в рамках АПЛ. В заявке команды не нашлось места Антонио Рюдигеру.

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По данным Sky Sports, центральный защитник очень недоволен этим фактом. Он готов покинуть лондонский клуб до конца трансферного, так как хочет получать постоянную игровую практику. Его цель - попасть на Евро-2020.

Рюдигер перешел в "Челси" летом 2017-го. С того времени выходил на поле 115 раз, будучи основным в первых двух своих сезонах. Помог лондонскому клубу завоевать два трофея.

Отметим, что на место Рюдигера "Челси" может купить Деклана Райса.

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В статье: Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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