Хочет сыграть на Евро. Рюдигер может покинуть Челси

Вчера лондонский "Челси" проиграл "Ливерпулю" в рамках АПЛ. В заявке команды не нашлось места Антонио Рюдигеру.

По данным Sky Sports, центральный защитник очень недоволен этим фактом. Он готов покинуть лондонский клуб до конца трансферного, так как хочет получать постоянную игровую практику. Его цель - попасть на Евро-2020.

Рюдигер перешел в "Челси" летом 2017-го. С того времени выходил на поле 115 раз, будучи основным в первых двух своих сезонах. Помог лондонскому клубу завоевать два трофея.