Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Чемпионата Англии Вулверхэмптон - Манчестер Сити, 21 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которые встречались во втором туре английской Премьер-лиги. Горожане еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам де Брюйне и Фодена. Хименес во втором тайме вернул интригу, но Габриэль Жезуз поставил точку в пользу команды Гвардиолы. Зинченко участия в игре не принимал из-за травмы.
Английская Премьер-лига. Второй тур
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:3
Голы: Хименес 78 - Где Брюйне 20 Фоден 32, Жезуз 90 + 5
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...