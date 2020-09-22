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Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Чемпионата Англии Вулверхэмптон - Манчестер Сити, 21 сентября 2020

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которые встречались во втором туре английской Премьер-лиги. Горожане еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам де Брюйне и Фодена. Хименес во втором тайме вернул интригу, но Габриэль Жезуз поставил точку в пользу команды Гвардиолы. Зинченко участия в игре не принимал из-за травмы.

Английская Премьер-лига. Второй тур
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:3
Голы: Хименес 78 - Где Брюйне 20 Фоден 32, Жезуз 90 + 5

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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