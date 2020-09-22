Владельца Челси подозревают в незаконных инвестициях в игроков других клубов

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович якобы владел правами на футболистов других клубов. По информации издания BBC со ссылкой на документы FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), Абрамович тайно владел правами на исполнителей, которые не принадлежали лондонцам.

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В опубликованных документах есть доказательства вины миллиардера. Абрамович стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая принимала участие в покупке игроков, которые принадлежали третьим лицам. Фирмы были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и Кипре.

Интересно, что Leiston Holdings частично владела правами на перуанца из "Спортинга" Андре Каррильо, он играл против "Челси" в групповом этапе ЛЧ в 2014 году в обоих матчах. Отметим, что пресс-секретарь Абрамовича отрицает все обвинения.