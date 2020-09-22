  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владельца Челси подозревают в незаконных инвестициях в игроков других клубов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владельца Челси подозревают в незаконных инвестициях в игроков других клубов

Англия
(1 голосов)

А так можно было?

Владельца Челси подозревают в незаконных инвестициях в игроков других клубов
Новина українською

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович якобы владел правами на футболистов других клубов. По информации издания BBC со ссылкой на документы FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), Абрамович тайно владел правами на исполнителей, которые не принадлежали лондонцам.

Читайте такжеЛэмпард: Ощущаю поддержку Абрамовича

В опубликованных документах есть доказательства вины миллиардера. Абрамович стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая принимала участие в покупке игроков, которые принадлежали третьим лицам. Фирмы были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и Кипре.

Интересно, что Leiston Holdings частично владела правами на перуанца из "Спортинга" Андре Каррильо, он играл против "Челси" в групповом этапе ЛЧ в 2014 году в обоих матчах. Отметим, что пресс-секретарь Абрамовича отрицает все обвинения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...