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Лэмпард: Менди проходит медицинское обследование

Англия
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Лэмпард: Менди проходит медицинское обследование
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что в ближайшее время вратарь "Ренна" Эдуар Менди станет игроком синих.

"Да, в то время, пока мы говорим, Менди проходит медицинское обследование. Если всё будет в порядке, он станет нашим игроком", — сказал Лэмпард на пресс-конференции в преддверии матча Кубка лиги с "Барнсли".

По данным СМИ, сумма трансфера Менди станет рекордной для вратарей, выступающих в чемпионате Франции, и может составить € 30 млн.

В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции, в которых пропустил 19 голов

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В статье: Ренн (Франция) Фрэнк Лэмпард Ренн Эдуар Менди
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