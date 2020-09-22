Лэмпард: Менди проходит медицинское обследование

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что в ближайшее время вратарь "Ренна" Эдуар Менди станет игроком синих.

"Да, в то время, пока мы говорим, Менди проходит медицинское обследование. Если всё будет в порядке, он станет нашим игроком", — сказал Лэмпард на пресс-конференции в преддверии матча Кубка лиги с "Барнсли".

По данным СМИ, сумма трансфера Менди станет рекордной для вратарей, выступающих в чемпионате Франции, и может составить € 30 млн.

В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции, в которых пропустил 19 голов