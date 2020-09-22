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Лэмпард: Хавертцу нужно набрать форму и тогда все увидят, зачем мы его подписали

Англия
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Пока что немецкий полузащитник не впечатляет

Лэмпард: Хавертцу нужно набрать форму и тогда все увидят, зачем мы его подписали
UA-Футбол
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Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением о тяжелом старте в "Челси" Кая Хавертца.

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"Кай играл на разных позициях в карьере, он может быть десяткой или восьмеркой. Хавертц много играл за "Байер", и у меня есть собственное видение будущего.

Главная задача на данный момент - привести его в форму. Сейчас мы не может долго ждать. Когда Кай будет в форме, тогда все поймут, зачем мы его подписали", - цитирует английского наставника Goal.

Отметим, что у Хавертца уже завтра будет шанс сыграть первый хороший матч за "Челси". В кубке лиги их будет ждать "Барнсли".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кай Хавертц
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