Лэмпард: Хавертцу нужно набрать форму и тогда все увидят, зачем мы его подписали

Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением о тяжелом старте в "Челси" Кая Хавертца.

Читайте также 70-миллионный Хавертц прокомментировал свой дебют в АПЛ

"Кай играл на разных позициях в карьере, он может быть десяткой или восьмеркой. Хавертц много играл за "Байер", и у меня есть собственное видение будущего.

Главная задача на данный момент - привести его в форму. Сейчас мы не может долго ждать. Когда Кай будет в форме, тогда все поймут, зачем мы его подписали", - цитирует английского наставника Goal.

Отметим, что у Хавертца уже завтра будет шанс сыграть первый хороший матч за "Челси". В кубке лиги их будет ждать "Барнсли".