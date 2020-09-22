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Экс-игрок Шахтера может сменить Ювентус на Вулверхэмптон
Всему виной чемпион Англии
Уже в ближайшее время Дуглас Коста может оказаться в английском чемпионате. Новым клубом в карьере бразильца может стать "Вулверхэмптон".
По данным Tuttosport, инициатором сделки считается Жорже Мендеш. Известный агент ищет в английский клуб нового вингера, который должен будет заменить Диогу Жоту.
"Ювентус" не собирается удерживать Косту. Бразилец не входит в планы Пирло, а потому сделку можно назвать вероятной. Контракт Дугласа расчитан до 2022-го.
В прошлом сезоне бразилец выходил на поле 29 матчей и совершил десять результативных действий (3+7).