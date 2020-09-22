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Экс-игрок Шахтера может сменить Ювентус на Вулверхэмптон

Англия
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Всему виной чемпион Англии

Экс-игрок Шахтера может сменить Ювентус на Вулверхэмптон
UA-Футбол
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Уже в ближайшее время Дуглас Коста может оказаться в английском чемпионате. Новым клубом в карьере бразильца может стать "Вулверхэмптон".

По данным Tuttosport, инициатором сделки считается Жорже Мендеш. Известный агент ищет в английский клуб нового вингера, который должен будет заменить Диогу Жоту.

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"Ювентус" не собирается удерживать Косту. Бразилец не входит в планы Пирло, а потому сделку можно назвать вероятной. Контракт Дугласа расчитан до 2022-го.

В прошлом сезоне бразилец выходил на поле 29 матчей и совершил десять результативных действий (3+7).

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Вулверхэмптон
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