Экс-игрок Шахтера может сменить Ювентус на Вулверхэмптон

Уже в ближайшее время Дуглас Коста может оказаться в английском чемпионате. Новым клубом в карьере бразильца может стать "Вулверхэмптон".

По данным Tuttosport, инициатором сделки считается Жорже Мендеш. Известный агент ищет в английский клуб нового вингера, который должен будет заменить Диогу Жоту.

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"Ювентус" не собирается удерживать Косту. Бразилец не входит в планы Пирло, а потому сделку можно назвать вероятной. Контракт Дугласа расчитан до 2022-го.

В прошлом сезоне бразилец выходил на поле 29 матчей и совершил десять результативных действий (3+7).