Мойес и два игрока Вест Хэма сдали положительный тест на COVID-19 перед кубковым матчем

Сегодня лондонский "Вест Хэм" проводит матч кубка английской лиги против "Халл Сити". Однако на игре они без главного тренера.

У Дэвида Мойеса, как и Исса Диопа и Джоша Каллена, зафиксирован COVID-19. Об этом стало известно перед самим матчем, после чего все трое покинули стадион. Болезнь у них проходит бессимптомно.

BREAKING: West Ham manager David Moyes has tested positive for coronavirus, as well as players Issa Diop & Josh Cullen.



All three were at West Ham's stadium preparing for their game with Hull when they heard their results.



Moyes and both players left the stadium immediately. pic.twitter.com/8tY9Re6Hxr