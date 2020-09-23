Англия
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Официально: Семеду покинул Барселону и присоединился к Вулверхэмптону
Какой это по счету португалец для "волков"?
Защитник Нелсон Семеду попрощался с каталонским клубом – пресс-служба английского "Вулверхэмптона" уже объявила о переходе игрока в свой стан.
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Источник:Wolves
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