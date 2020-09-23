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Вернер: Я сомневался насчет перехода в Челси

Англия
(1 голосов)

Лейпциг играл на равных с Баварией

Вернер: Я сомневался насчет перехода в Челси
Новина українською

Нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал, что сомневался по поводу перехода в лондонскую команду после вылета "синих" из Лиги чемпионов в 1/8 финала от "Баварии" (0:3, 1:4).

"Я совру, если скажу, что не сомневался. Поражение на своем поле со счетом 0:3 было совсем не в пользу выбора Лондона. Говорю это открыто, потому что в "Лейпциге" мы всегда достойно и на равных играли против "Баварии", — приводит Goal.com слова Вернера.

Вернер перешел в "Челси" из "Лейпцига" летом 2020 года за 53 миллиона евро. На счету 24-летнего немца 1 результативная передача в 2 матчах за команду.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
23.09.2020 в 16:32
Непонятно вообще зачем ты выбрал Челси имея предложение от Ливерпуля.
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