Вернер: Я сомневался насчет перехода в Челси

Нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал, что сомневался по поводу перехода в лондонскую команду после вылета "синих" из Лиги чемпионов в 1/8 финала от "Баварии" (0:3, 1:4).

"Я совру, если скажу, что не сомневался. Поражение на своем поле со счетом 0:3 было совсем не в пользу выбора Лондона. Говорю это открыто, потому что в "Лейпциге" мы всегда достойно и на равных играли против "Баварии", — приводит Goal.com слова Вернера.

Вернер перешел в "Челси" из "Лейпцига" летом 2020 года за 53 миллиона евро. На счету 24-летнего немца 1 результативная передача в 2 матчах за команду.