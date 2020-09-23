Кафу: Если Трент будет и дальше играть так, то может стать одним из лучших в мире

Бывший защитник "Милана" Кафу поделился мнением об игре фулбека Трента Александера-Арнолда из "Ливерпуля".

"Он невероятный игрок, редкий талант. Если он будет и дальше играть так, как сейчас, он станет одним из лучших футболистов в мире.

У него есть потенциал, чтобы выиграть награду The Best от ФИФА. Технически он великолепен. У него бразильский стиль игры.

Я люблю смотреть, как он играет. И выступления за такую замечательную команду помогают ему расти", – сказал Кафу для Fifa.com.