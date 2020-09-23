МЮ интересуется форвардом Монако

Манкунианцы первыми проявили предметный интерес к игроку.

По информации ESPN, нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер может перейти в "Манчестер Юнайтед" этим летом. "Красные дьяволы" внимательно следят за ситуацией 29-летнего француза в стане монегасков, которые испытывают финансовые проблемы и могут расстаться с игроком.

В минувшем сезоне на счету француза 18 голов и 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1.