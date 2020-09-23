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МЮ интересуется форвардом Монако

Англия
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Бен-Йеддер может перебраться в Англию

МЮ интересуется форвардом Монако
Новина українською

Манкунианцы первыми проявили предметный интерес к игроку.

По информации ESPN, нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер может перейти в "Манчестер Юнайтед" этим летом. "Красные дьяволы" внимательно следят за ситуацией 29-летнего француза в стане монегасков, которые испытывают финансовые проблемы и могут расстаться с игроком.

В минувшем сезоне на счету француза 18 голов и 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1.

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В статье: Виссам Бен Йеддер Манчестер Юнайтед Монако (Франция)
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