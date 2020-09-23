Моуриньо: Хочу однажды стать тренером сборной

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что однажды хотел бы поработать с национальной сборной.

"Да, я хотел бы это сделать. Хотел бы получить опыт тренерства на чемпионатах Европы и мира. Португалия? Возможно, мое сердце всегда с ней. Однако тяжело работать со сборной, в стране где ты родился", - заявил Моуриньо.

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Отметим, что сейчас "особенный" работает с "Тоттенхэм". Уже завтра его клуб сыграет против "Шкендии".