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Моуриньо: Хочу однажды стать тренером сборной
Однако пока что он занят с "Тоттенхэмом"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что однажды хотел бы поработать с национальной сборной.
"Да, я хотел бы это сделать. Хотел бы получить опыт тренерства на чемпионатах Европы и мира. Португалия? Возможно, мое сердце всегда с ней. Однако тяжело работать со сборной, в стране где ты родился", - заявил Моуриньо.
Отметим, что сейчас "особенный" работает с "Тоттенхэм". Уже завтра его клуб сыграет против "Шкендии".
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