36-летний Тьяго Силва дебютирует за Челси

Лондонский "Челси" сегодня проведет матч в кубке английской лиги. В соперниках - "Барнсли".

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Фрэнк Лэмпард определился с стартовым составом. Отдельно следует отметить, что с первых минутах выйдет 36-летний Тьяго Силва. Его подписали летом, однако два тура он пропустил, так как набирал форму.

Отметим, что начало сегодняшнего матча в 21:45.