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36-летний Тьяго Силва дебютирует за Челси

Англия
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Вышел в старте в кубковом матче

36-летний Тьяго Силва дебютирует за Челси
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Лондонский "Челси" сегодня проведет матч в кубке английской лиги. В соперниках - "Барнсли".

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Фрэнк Лэмпард определился с стартовым составом. Отдельно следует отметить, что с первых минутах выйдет 36-летний Тьяго Силва. Его подписали летом, однако два тура он пропустил, так как набирал форму.

Отметим, что начало сегодняшнего матча в 21:45.

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон)
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