Англия
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36-летний Тьяго Силва дебютирует за Челси
Вышел в старте в кубковом матче
Лондонский "Челси" сегодня проведет матч в кубке английской лиги. В соперниках - "Барнсли".
Фрэнк Лэмпард определился с стартовым составом. Отдельно следует отметить, что с первых минутах выйдет 36-летний Тьяго Силва. Его подписали летом, однако два тура он пропустил, так как набирал форму.
Your Chelsea team news! ????#CHEBAR pic.twitter.com/Rd3HJukTHf— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 23, 2020
Отметим, что начало сегодняшнего матча в 21:45.
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