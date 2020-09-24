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Половина забитых мячей – в активе Хавертца. Челси – Барнсли 6:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Первый хет-трик в карьере Кая

Половина забитых мячей – в активе Хавертца. Челси – Барнсли 6:0. Обзор матча и видео голов
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21-летний атакующий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хавертц отметился хет-триком в воротах "Барнсли" (6:0) в рамках 3-го раунда Кубка английской лиги. После поединка главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард выразил надежду, что подобный отличный вечер для хавбека – далеко не последний. Отметим, что Хавертц оформил свой первый хет-трик в карьере, а 36-летний Тьяго Силва стал самым возрастным полевым игроком лондонцев после Джона Терри.

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Кубка английской лиги "Челси" – "Барнсли".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Барнсли" 6:0

Голы: Абрахам (19), Хавертц (28, 55, 65), Баркли (49), Жиру (83)

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В статье: Челси (Лондон) Барнсли (Англия) Кай Хавертц Барнсли
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