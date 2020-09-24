Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Половина забитых мячей – в активе Хавертца. Челси – Барнсли 6:0. Обзор матча и видео голов
Первый хет-трик в карьере Кая
21-летний атакующий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хавертц отметился хет-триком в воротах "Барнсли" (6:0) в рамках 3-го раунда Кубка английской лиги. После поединка главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард выразил надежду, что подобный отличный вечер для хавбека – далеко не последний. Отметим, что Хавертц оформил свой первый хет-трик в карьере, а 36-летний Тьяго Силва стал самым возрастным полевым игроком лондонцев после Джона Терри.
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Кубка английской лиги "Челси" – "Барнсли".
Лондон. "Стэмфорд Бридж".
"Челси" – "Барнсли" 6:0
Голы: Абрахам (19), Хавертц (28, 55, 65), Баркли (49), Жиру (83)