Пока лисы дремали, канониры оформили два залпа. Лестер – Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов

Лондонский "Арсенал" не заметил соперника в рамках поединка 3-го раунда Кубка Английской лиги. Роджерс выпустил на поле минимум ключевых исполнителей, по сути, из основы можно было заметить только Мэддисона. В то же время, Артета сделал ставку на основных исполнителей в большинстве своем и оформил проход в следующую стадию соревнования.

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Английской лиги "Лестер" – "Арсенал".

Лестер. "Кинг Пауэр".

"Лестер" – "Арсенал" 0:2

Голы: Фукс (автогол), Нкетиа (90)