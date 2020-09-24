Англия
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Пока лисы дремали, канониры оформили два залпа. Лестер – Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов
"Пушкари" под руководством Артеты – это отдельный вид искусства
Лондонский "Арсенал" не заметил соперника в рамках поединка 3-го раунда Кубка Английской лиги. Роджерс выпустил на поле минимум ключевых исполнителей, по сути, из основы можно было заметить только Мэддисона. В то же время, Артета сделал ставку на основных исполнителей в большинстве своем и оформил проход в следующую стадию соревнования.
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Английской лиги "Лестер" – "Арсенал".
Лестер. "Кинг Пауэр".
Голы: Фукс (автогол), Нкетиа (90)
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