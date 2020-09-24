Хадсон-Одой хочет покинуть Челси

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои планирует отправиться в аренду в текущее трансферное окно. 19-летний форвард недоволен игровым временем, которое он получает в составе "пенсионеров". Одним из главных претендентов на игрока является "Бавария", сообщает talkSPORT.

Хадсон-Одои является воспитанником "Челси", он попал в основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. В текущем сезоне форвард сыграл 10 минут с "Брайтоном" (3:1) и полную встречу с "Барнсли" (6:0), но не отметился результативными действиями.

Хадсон-Одои выступает за молодёжную сборную Англии. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 31,5 млн.