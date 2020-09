Попытка ослабить конкурента. Арсенал интересуется основным полузащитником Челси

Лондонский "Арсенал" ищет нового игрока в центр поля. До сегодня считалось, что Уссем Ауар - главная цель "канониров".

Однако, по данным Sky Sports, они обратили внимание на игрока "Челси". Клуб интересуется итальянцем Жоржиньо. Переговоры могут начаться в ближайшее время.

