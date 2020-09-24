Попытка ослабить конкурента. Арсенал интересуется основным полузащитником Челси

Лондонский "Арсенал" ищет нового игрока в центр поля. До сегодня считалось, что Уссем Ауар - главная цель "канониров".

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Однако, по данным Sky Sports, они обратили внимание на игрока "Челси". Клуб интересуется итальянцем Жоржиньо. Переговоры могут начаться в ближайшее время.

Arsenal are interested in signing Jorginho from Chelsea before the transfer window closes next month — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 24, 2020

Жоржиньо перешел в "Челси" вслед за Маурицио Сарри летом 2018-го. Даже после ухода наставника, он все равно остался футболистом основы уже при Лэмпарде. За два сезона итальянец провел сто матчей, в которых забил десять голов.