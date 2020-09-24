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Попытка ослабить конкурента. Арсенал интересуется основным полузащитником Челси

Англия
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"Канониры" в который раз могут ограбить "пенсионеров"

Попытка ослабить конкурента. Арсенал интересуется основным полузащитником Челси
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" ищет нового игрока в центр поля. До сегодня считалось, что Уссем Ауар - главная цель "канониров".

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Однако, по данным Sky Sports, они обратили внимание на игрока "Челси". Клуб интересуется итальянцем Жоржиньо. Переговоры могут начаться в ближайшее время.

Жоржиньо перешел в "Челси" вслед за Маурицио Сарри летом 2018-го. Даже после ухода наставника, он все равно остался футболистом основы уже при Лэмпарде. За два сезона итальянец провел сто матчей, в которых забил десять голов.

Отметим, что прошедшем летом "Арсенал" подписал другого игрока "Челси" - Виллиана.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Жоржиньо
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