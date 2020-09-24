Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попытка ослабить конкурента. Арсенал интересуется основным полузащитником Челси
"Канониры" в который раз могут ограбить "пенсионеров"
Лондонский "Арсенал" ищет нового игрока в центр поля. До сегодня считалось, что Уссем Ауар - главная цель "канониров".
Однако, по данным Sky Sports, они обратили внимание на игрока "Челси". Клуб интересуется итальянцем Жоржиньо. Переговоры могут начаться в ближайшее время.
Arsenal are interested in signing Jorginho from Chelsea before the transfer window closes next month— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 24, 2020
Жоржиньо перешел в "Челси" вслед за Маурицио Сарри летом 2018-го. Даже после ухода наставника, он все равно остался футболистом основы уже при Лэмпарде. За два сезона итальянец провел сто матчей, в которых забил десять голов.
Отметим, что прошедшем летом "Арсенал" подписал другого игрока "Челси" -