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Обамеянг: Артета убедил меня остаться в Арсенале

Англия
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При новом тренере результаты стали лучше

Обамеянг: Артета убедил меня остаться в Арсенале
UA-Футбол
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Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, который недавно продлил контракт с клубом, рассказал, что Микель Артета убедил его это сделать.

"Артета убедил меня остаться. Он принес в команду новые идеи и философию. Он ставит игру, которая мне подходит. Это был, наверное, ключевой фактор.

Во время карантина Микель меня убедил, что если останусь, то "Арсенал" будет бороться за трофеи. Это именно то, чего я хочу", - приводит слова Обамеянга Sky Sports.

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Отметим, что Пьер подписал контракт, который заканчивается летом 2023-го.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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