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Трансфер нового левого защитника может обойтись МЮ в 25 миллионов
Переговоры продолжаются
"Манчестер Юнайтед" уже давно согласовал личный контракт с Алексом Теллесом. Однако переговоры с "Порту" проходят сложнее.
По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны еще не пришли к соглашению. Есть вероятность, что они придут к соглашению и трансфер обойдется "дьяволам" в 25 миллионов евро.
Talks continue between Manchester United and Porto for Alex Telles. Player side still convinced that an agreement between Porto and #MUFC can be reached around €25m. Negotiations on. There’s also another option on the list as LB for Man Utd if Telles deal will collapse. ????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2020
Теллес должен будет стать в "МЮ" основным футболистом на левом фланге обороны. В последнем сезоне он совершил 25 результативных действий (13+12).
Отметим, что сначала "МЮ" хотел подписать Регилона, однако испанец