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Трансфер нового левого защитника может обойтись МЮ в 25 миллионов

Англия
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Переговоры продолжаются

Трансфер нового левого защитника может обойтись МЮ в 25 миллионов
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" уже давно согласовал личный контракт с Алексом Теллесом. Однако переговоры с "Порту" проходят сложнее.

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По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны еще не пришли к соглашению. Есть вероятность, что они придут к соглашению и трансфер обойдется "дьяволам" в 25 миллионов евро.

Теллес должен будет стать в "МЮ" основным футболистом на левом фланге обороны. В последнем сезоне он совершил 25 результативных действий (13+12).

Отметим, что сначала "МЮ" хотел подписать Регилона, однако испанец перешел в "Тоттенхэм".

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В статье: Порту Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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