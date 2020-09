Трансфер нового левого защитника может обойтись МЮ в 25 миллионов

"Манчестер Юнайтед" уже давно согласовал личный контракт с Алексом Теллесом. Однако переговоры с "Порту" проходят сложнее.

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны еще не пришли к соглашению. Есть вероятность, что они придут к соглашению и трансфер обойдется "дьяволам" в 25 миллионов евро.

Talks continue between Manchester United and Porto for Alex Telles. Player side still convinced that an agreement between Porto and #MUFC can be reached around €25m. Negotiations on. There’s also another option on the list as LB for Man Utd if Telles deal will collapse. ????