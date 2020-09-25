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Ливерпуль забил семь голов в 1/16 Кубка лиги. ВИДЕО

Англия
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Линкольн - Ливерпуль, Кубок английской лиги, 24 сентября 2020

Ливерпуль забил семь голов в 1/16 Кубка лиги. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором Ливерпуль встречался с представителем третьего по рангу дивизиона Линкольном. Юрген Клопп обошелся без главных звезд своей атаки, но это не помешало красным забить сразу семь голов. Интересно, что первые четыре влетели в один и тот же верхний левый от вратаря угол. Особенно эффектными были удары Шакири со штрафного и Минамино с игры. Японец в итоге оформил дубль, как и 19-летний Куртис Джонс. Также голами отметились Ориги и Груич. К чести Линкольна, он смог дважды пробить Адриана.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Линкольн - Ливерпуль 2:7

Голы: Едун 60, Монтсма 66 - Шакире 9, Минамино 18, 46, Джонс 32, 36, Груич 69, оригами 89

Ливерпуль: Адриан - Неко Уильямс, Рис Уильямс, ван Дейк (Фабиньо 46), Цимикас - Эллиот (Жота 57), Груич, Джонс - Шакири (Кейта 75), Ориги, Минамино

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В статье: Кубок английской лиги Ливерпуль Дивок Ориги Шердан Шакири Такуми Минамино
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
25.09.2020 в 09:16
Команду третьего рангу можно было и пожалеть Ливерпулю...так не делают!Это возвернётся им в будущем!
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