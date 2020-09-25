Ливерпуль забил семь голов в 1/16 Кубка лиги. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором Ливерпуль встречался с представителем третьего по рангу дивизиона Линкольном. Юрген Клопп обошелся без главных звезд своей атаки, но это не помешало красным забить сразу семь голов. Интересно, что первые четыре влетели в один и тот же верхний левый от вратаря угол. Особенно эффектными были удары Шакири со штрафного и Минамино с игры. Японец в итоге оформил дубль, как и 19-летний Куртис Джонс. Также голами отметились Ориги и Груич. К чести Линкольна, он смог дважды пробить Адриана.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Линкольн - Ливерпуль 2:7

Голы: Едун 60, Монтсма 66 - Шакире 9, Минамино 18, 46, Джонс 32, 36, Груич 69, оригами 89

Ливерпуль: Адриан - Неко Уильямс, Рис Уильямс, ван Дейк (Фабиньо 46), Цимикас - Эллиот (Жота 57), Груич, Джонс - Шакири (Кейта 75), Ориги, Минамино