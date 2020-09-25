Испытание для Клоппа. Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги

22-24-го сентября состоялись матчи очередного раунда Кубка английской лиги, которые определили пары 1/8 финала. Среди всех участников, продолжающих борьбу, 12 представляют Премьер-лигу, две - Чемпионшип и одна Лигу 2 (четвертый по рангу дивизион). Центральным на этом этапе будет противостояние Ливерпуля и Арсенала. Еще одну путевку в 1/8 финала разыграют Лейтон Ориент из Лиги 2 и Тоттенхэм, матч которых был перенесен из-за участия шпор в Лиге Европы.

Астон Вилла - Сток (II)

Брентфорд (II) - Фулхэм

Брайтон - Манчестер Юнайтед

Бернли - Манчестер Сити

Эвертон - Вест Хэм

Ливерпуль - Арсенал

Ньюпорт (IV) - Ньюкасл

Лейтон (IV) / Тоттенхэм - Челси

Базовая дата проведения матчей - 29 сентября. В прошлом сезоне Кубок лиги выиграл Манчестер Сити, который в финале переиграл Астон Виллу.