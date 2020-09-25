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Испытание для Клоппа. Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги

Англия
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С 16-ти команды - всего три не из Премьер-лиги

Испытание для Клоппа. Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги
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22-24-го сентября состоялись матчи очередного раунда Кубка английской лиги, которые определили пары 1/8 финала. Среди всех участников, продолжающих борьбу, 12 представляют Премьер-лигу, две - Чемпионшип и одна Лигу 2 (четвертый по рангу дивизион). Центральным на этом этапе будет противостояние Ливерпуля и Арсенала. Еще одну путевку в 1/8 финала разыграют Лейтон Ориент из Лиги 2 и Тоттенхэм, матч которых был перенесен из-за участия шпор в Лиге Европы.

  • Астон Вилла - Сток (II)
  • Брентфорд (II) - Фулхэм
  • Брайтон - Манчестер Юнайтед
  • Бернли - Манчестер Сити
  • Эвертон - Вест Хэм
  • Ливерпуль - Арсенал
  • Ньюпорт (IV) - Ньюкасл
  • Лейтон (IV) / Тоттенхэм - Челси

Базовая дата проведения матчей - 29 сентября. В прошлом сезоне Кубок лиги выиграл Манчестер Сити, который в финале переиграл Астон Виллу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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