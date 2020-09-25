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Испытание для Клоппа. Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги
С 16-ти команды - всего три не из Премьер-лиги
22-24-го сентября состоялись матчи очередного раунда Кубка английской лиги, которые определили пары 1/8 финала. Среди всех участников, продолжающих борьбу, 12 представляют Премьер-лигу, две - Чемпионшип и одна Лигу 2 (четвертый по рангу дивизион). Центральным на этом этапе будет противостояние Ливерпуля и Арсенала. Еще одну путевку в 1/8 финала разыграют Лейтон Ориент из Лиги 2 и Тоттенхэм, матч которых был перенесен из-за участия шпор в Лиге Европы.
- Астон Вилла - Сток (II)
- Брентфорд (II) - Фулхэм
- Брайтон - Манчестер Юнайтед
- Бернли - Манчестер Сити
- Эвертон - Вест Хэм
- Ливерпуль - Арсенал
- Ньюпорт (IV) - Ньюкасл
- Лейтон (IV) / Тоттенхэм - Челси
Базовая дата проведения матчей - 29 сентября. В прошлом сезоне Кубок лиги выиграл Манчестер Сити, который в финале переиграл Астон Виллу.