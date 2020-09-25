"У Манчестер Сити всего 13 подходящих игроков". Гвардиола вновь жалуется на состав горожан

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после игры 3-го раунда Кубка Английской лиги с "Борнмутом" (2:1) отметил, что будет вынужден использовать футболистов из академии. Цитирует испанца Goal.com.

"Это был хороший матч, все наши молодые футболисты играли на высоком уровне: Томми Дойл, Тейлор Харвуд-Беллис, Лиам Делап. Конечно, в 17 лет Лиаму сложно с точки зрения физики. Однако на тренировках мы видим, насколько он прекрасен в завершающей стадии".

"В текущей ситуации нам нужны игроки из академии. У нас всего 13 подходящих исполнителей. С теми проблемами, которые у нас есть с составом, Делап останется, мы рассчитываем на него и поздравляем академию. Я лишь последний винтик в этой системе, до меня многие люди в клубе работают над тем, чтобы на поле появлялись собственные воспитанники".