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"Вратарь сказал мне, что они маленькие". С подачи Моуриньо Шкендии пришлось поменять ворота
Забавный инцидент
Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о курьезной ситуации перед началом выездного матча со "Шкендией" в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ. Голкипер "шпор" Джо Харт заметил, что футбольные ворота были меньше положенного размера и сообщил об этом португальцу.
Жозе, в свою очередь, попросил делегата УЕФА провести замеры – представители английской команды были правы, организаторам пришлось поменять рамку. Напомним, "шпоры" победили со счетом 3:1.
"Перед игрой была забавная ситуация: Харт сказал мне, что ворота маленькие. Я пошел проверять, он сказал правду. Вратари проводят в рамке все время, они знают в этом толк. Оказалось, что они были меньше на 5 см. Мы попросили установить нормальные ворота".
????️ Mourinho: "Before the game was a funny situation because my goalkeeper told me the goal was small. I went to see and it was small.— Goal (@goal) September 25, 2020
"We got the UEFA delegate to come in and it was 5cm too small. We asked for goals of the right dimensions." ???? pic.twitter.com/Fvgm2AZvyr