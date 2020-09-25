"Вратарь сказал мне, что они маленькие". С подачи Моуриньо Шкендии пришлось поменять ворота

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о курьезной ситуации перед началом выездного матча со "Шкендией" в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ. Голкипер "шпор" Джо Харт заметил, что футбольные ворота были меньше положенного размера и сообщил об этом португальцу.

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Жозе, в свою очередь, попросил делегата УЕФА провести замеры – представители английской команды были правы, организаторам пришлось поменять рамку. Напомним, "шпоры" победили со счетом 3:1.

"Перед игрой была забавная ситуация: Харт сказал мне, что ворота маленькие. Я пошел проверять, он сказал правду. Вратари проводят в рамке все время, они знают в этом толк. Оказалось, что они были меньше на 5 см. Мы попросили установить нормальные ворота".