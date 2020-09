"Вратарь сказал мне, что они маленькие". С подачи Моуриньо Шкендии пришлось поменять ворота

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о курьезной ситуации перед началом выездного матча со "Шкендией" в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ. Голкипер "шпор" Джо Харт заметил, что футбольные ворота были меньше положенного размера и сообщил об этом португальцу.

Жозе, в свою очередь, попросил делегата УЕФА провести замеры – представители английской команды были правы, организаторам пришлось поменять рамку. Напомним, "шпоры" победили со счетом 3:1.

????️ Mourinho: "Before the game was a funny situation because my goalkeeper told me the goal was small. I went to see and it was small.



"We got the UEFA delegate to come in and it was 5cm too small. We asked for goals of the right dimensions." ???? pic.twitter.com/Fvgm2AZvyr