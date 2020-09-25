Хендерсон пропустит матч с Арсеналом

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит матч 3-го тура чемпионата Англии-2020/21 против "Арсенала", сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Также, специалист рассказал о состоянии других травмированных футболистов команды.

"Жоэль Матип пока не вернулся к тренировкам. Думаю, Джо Гомес начнет заниматься сегодня, по крайней мере, все говорят мне об этом. Что касается Хендерсона, то он пока не в строю, ему еще рано возвращаться на поле", — приводит пресс-служба "Ливерпуля" слова Клоппа.