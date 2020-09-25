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Лестер теряет ключевого игрока до конца года
Ндиди пропустит больше трех месяцев
"Лестеру" тяжело дается старт нового сезона. Практически сразу они теряют ключевого игрока.
Речь идет о Вилфреди Ндиди. Полузащитник получил травму во втором туре АПЛ и, вероятно, его ожидает операция. По словам главного тренера, его отводящая мышца бедра оторвалась от кости.
Ндиди - ключевой игрок в составе "лис", который уже несколько сезонов считается незаменимым. Всего в составе "Лестера" он отыграл 142 матча.
Wilfred Ndidi out for up to 12 weeks with a groin injury. Disaster for #LCFC. One for the most crucial players in the side. Team’s form fell apart when he was out last season.— James Sharpe (@TheSharpeEnd) September 23, 2020
Его текущий контракт рассчитан до 2024-го года. Ндиди оценивается в 45 миллионов евро.