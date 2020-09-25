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Лестер теряет ключевого игрока до конца года

Англия
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Ндиди пропустит больше трех месяцев

Лестер теряет ключевого игрока до конца года
UA-Футбол
Новина українською

"Лестеру" тяжело дается старт нового сезона. Практически сразу они теряют ключевого игрока.

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Речь идет о Вилфреди Ндиди. Полузащитник получил травму во втором туре АПЛ и, вероятно, его ожидает операция. По словам главного тренера, его отводящая мышца бедра оторвалась от кости.

Ндиди - ключевой игрок в составе "лис", который уже несколько сезонов считается незаменимым. Всего в составе "Лестера" он отыграл 142 матча.

Его текущий контракт рассчитан до 2024-го года. Ндиди оценивается в 45 миллионов евро.

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В статье: Лестер Сити Вилфред Ндиди
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