Лестер теряет ключевого игрока до конца года

"Лестеру" тяжело дается старт нового сезона. Практически сразу они теряют ключевого игрока.

Речь идет о Вилфреди Ндиди. Полузащитник получил травму во втором туре АПЛ и, вероятно, его ожидает операция. По словам главного тренера, его отводящая мышца бедра оторвалась от кости.

Ндиди - ключевой игрок в составе "лис", который уже несколько сезонов считается незаменимым. Всего в составе "Лестера" он отыграл 142 матча.

Wilfred Ndidi out for up to 12 weeks with a groin injury. Disaster for #LCFC. One for the most crucial players in the side. Team’s form fell apart when he was out last season.