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СМИ: Лидер Лиона дал добро на переход в Арсенал

Англия
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Осталось договориться с французским клубом о компенсации

СМИ: Лидер Лиона дал добро на переход в Арсенал
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" проводит мощную трансферную кампанию. В ближайшее время команду Артеты может усилить французский полузащитник "Лиона".

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Telefoot передает, что "канонирам" удалось согласовать личный контракт с игроком. Теперь "Арсеналу" осталось договориться с "Лионом" о трансферной стоимости футболиста. Французы хотят получить порядка 60 миллионов, одна английская сторона готова торговаться.

За прошедший сезон Ауар смог провести 41 матч. 22-летний полузащитник за это время забил девять раз и отдал десять голевых передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лион Уссем Ауа
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