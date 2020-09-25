Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Лидер Лиона дал добро на переход в Арсенал
Осталось договориться с французским клубом о компенсации
Лондонский "Арсенал" проводит мощную трансферную кампанию. В ближайшее время команду Артеты может усилить французский полузащитник "Лиона".
Telefoot передает, что "канонирам" удалось согласовать личный контракт с игроком. Теперь "Арсеналу" осталось договориться с "Лионом" о трансферной стоимости футболиста. Французы хотят получить порядка 60 миллионов, одна английская сторона готова торговаться.
????INFO TELEFOOT [MERCATO]@HoussemAouar d'accord pour rejoindre @Arsenal !— TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 25, 2020
???? Le Lyonnais privilégiait le @FCBarcelona et la @juventusfc mais pas d'offres concrètes
???? Discussions à venir entre l'@OL et les #Gunners pour affiner le montant proposé#telefootlachaine #transfert pic.twitter.com/kUsuUDG4s3
За прошедший сезон Ауар смог провести 41 матч. 22-летний полузащитник за это время забил девять раз и отдал десять голевых передач.