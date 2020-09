Ман Сити и сборная Бразилии теряет основного форварда

Габриэл Жезус, который защищает цвета "Ман Сити", травмировался. Инцидент случился во вчерашней игре кубка лиги.

По предварительным данным, он пропустит порядка трех недель. А потому он не поможет не только "горожанам", но и сборной Бразилии. Тите уже объявил, что место Жезуса на время отборочных матчей займет Матеус Кунья.

With Gabriel Jesus sidelined, #MCFC could be facing at least three weeks without senior striker after Guardiola revealed Sergio Aguero could be out for another two months with a knee injury.