Кепа продолжит защищать ворота Челси

Кепа Аррисабалага сохранит место в воротах "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в субботу.

В прошлый уикенд Кепа отметился результативной ошибкой против "Ливерпуля", чем похоронил надежды своей команды, и так находившейся вдесятером, избежать поражения (0:2).

Спустя несколько дней "Челси" завершил приобретение Эдуара Менди из "Ренна", и ожидалось, что сенегальский голкипер сразу же начнет играть за "синих".

Однако сегодня главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поведал, что сенегалец еще не готов, и Daily Mail утверждает, что ворота команды снова будет защищать Кепа.