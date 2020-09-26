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Кепа продолжит защищать ворота Челси

Англия
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Во всяком случае, на матч с Вест Бромом

Кепа продолжит защищать ворота Челси
Новина українською

Кепа Аррисабалага сохранит место в воротах "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в субботу.

В прошлый уикенд Кепа отметился результативной ошибкой против "Ливерпуля", чем похоронил надежды своей команды, и так находившейся вдесятером, избежать поражения (0:2).

Спустя несколько дней "Челси" завершил приобретение Эдуара Менди из "Ренна", и ожидалось, что сенегальский голкипер сразу же начнет играть за "синих".

Однако сегодня главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поведал, что сенегалец еще не готов, и Daily Mail утверждает, что ворота команды снова будет защищать Кепа.

"Менди не выйдет в стартовом составе завтра. Это была длинная неделя для него, и он толком не тренировался. Мы побережем его и не будем сразу выпускать в старте на матч", — сообщил Лэмпард.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Бромвич Альбион Кепа Аррисабалага
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