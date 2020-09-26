Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кепа продолжит защищать ворота Челси
Во всяком случае, на матч с Вест Бромом
Кепа Аррисабалага сохранит место в воротах "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в субботу.
В прошлый уикенд Кепа отметился результативной ошибкой против "Ливерпуля", чем похоронил надежды своей команды, и так находившейся вдесятером, избежать поражения (0:2).
Спустя несколько дней "Челси" завершил приобретение Эдуара Менди из "Ренна", и ожидалось, что сенегальский голкипер сразу же начнет играть за "синих".
Однако сегодня главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поведал, что сенегалец еще не готов, и Daily Mail утверждает, что ворота команды снова будет защищать Кепа.
"Менди не выйдет в стартовом составе завтра. Это была длинная неделя для него, и он толком не тренировался. Мы побережем его и не будем сразу выпускать в старте на матч", — сообщил Лэмпард.