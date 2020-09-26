ПСЖ сделал предложение по защитнику Челси

"Челси" получил предложение от ПСЖ об аренде Антонио Рюдигера, но предпочитает продать немецкого защитника.

По информации Daily Mail, выезд к "Вест Бромвичу" в субботу станет очередным матчем, который Рюдигер пропустит. Игрока сборной Германии не будет даже среди запасных.

В идеале "Челси" хотел бы продать Рюдигера, а не отправлять в аренду, потому что после окончания этого сезона у 27-летнего немца останется только 12 месяцев по контракту.

Помимо ПСЖ, интерес к Рюдигеру также проявляют "Барселона" и "Рома". Первые видят в Антонио альтернативу Эрику Гарсии из "Манчестер Сити", вторые — альтернативу Крису Смоллингу из "Манчестер Юнайтед".

Также не исключен вариант, при котором Рюдигер перейдет в другой клуб Премьер-Лиги — по причинам личного характера. Антонио едва завел семью и не горит желанием срываться с насиженного места, утверждает Goal.