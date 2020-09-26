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Сульшер – о трансферах: Мы уже подписали топ-игрока в лице ван де Бека

Англия
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"Дьяволы" не слишком активны на рынке

Сульшер – о трансферах: Мы уже подписали топ-игрока в лице ван де Бека
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал упреки в адрес его клуба насчет недостаточного усиления "неуважением" к полузащитнику Донни Ван де Беку.

Приглашенный из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек остается единственным приобретением для "Юнайтед" в это трансферное окно.

"Думаю, своими вопросами вы слегка проявляете неуважение к Донни, говоря про него как про единственного новичка, потому что он игрок топ-уровня, и он делает нашу команду сильнее. И мы, конечно, должны быть сосредоточены на себе.

Различные клубы имеют право делать, что им захочется. Мы же упорно работаем над созданием конкурентоспособной команды. Когда и если у нас будут новости, мы сообщим вам об этом", — цитирует Сульшера The Guardian.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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