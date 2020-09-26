Клопп: Артета проделал невероятную работу в Арсенале

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил трансформацию "Арсенала" при Микеле Артете.

"За довольно короткий период времени Микель Артета показал себя исключительным футбольным тренером. У них абсолютно исключительная структура команды.

Вы можете видеть, что баланс между обороной и атакой действительно хорош. Они хорошо организованы, у игроков есть свобода, и он использует игроков на правильных позициях.

Он проделал действительно впечатляющую работу за свое время там, он полностью изменил настроение в клубе. Он выиграл Кубок Англии и Суперкубок Англии, хотя немногие верили, что он выиграет хоть что-нибудь.

Это весьма впечатляет. Так что "Арсенал" — тяжелый, тяжелый соперник. Они обороняются должным образом, с участием всех игроков. Они обороняются по схеме 5-4-1, и их сопернику приходится довольно сложно. Я могу сказать много хорошего про "Арсенал", потому что это правда, но я думаю, у нас все равно есть шансы на успех в понедельник вечером", — цитирует Клоппа Goal.