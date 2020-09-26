Эдуар Менди: Я очень горжусь тем, что я первый африканский вратарь Челси

Новоиспеченный голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди прокомментировал свой переход в стан "аристократов" .

- Я очень горд. Когда тобой интересуется такой клуб, как "Челси", это значит, что ты неплохо потрудился. Все знают, что "Челси" – один из крупнейших клубов в мире, каждому хотелось бы выступать за "синих", но не всем это удается. Это привилегия – носить форму этой команды и защищать их цвета.

- И мы так понимаем, что ты болельщик "Челси"!

- Да, я болею за "Челси" с детства. Я обожаю этот клуб. Когда мне было 12 лет, у меня была возможность с одним из бывших клубов отправиться в Брайтон, и мы смотрели матч. Мне казалось, что английский футбол потрясающий. Мы зашли в магазин и увидел футболку "Челси", это было в 2003 году, когда тренером был Раньери, и я купил эту футболку. Я всегда любил этот клуб.

- За нас выступало много великих африканских футболистов… - Конечно. Самые яркие африканские таланты играли за этот клуб: Дрогба, Эссьен, Это’о, Микел. Когда ты это видишь, то хочется пойти по их стопам. Что касается вратарей, то я первый, и я очень горжусь этим, это большая ответственность. - Чего ты ждешь от АПЛ? - Я очень хочу видеть это все вживую каждые выходные, матчей много, график плотный, много голов, как это было в прошлые выходные. Это очень привлекательный чемпионат, тут прекрасные стадионы, болельщики эмоционально выражают свои переживания, и это невероятно". - Прошел месяц с тех пор, как ты играл в последний раз. Ты чувствуешь себя в форме? - Да, абсолютно. Хотя я какое-то время не играл, я, как обычно, тренировался с "Ренном". Недавно мы проводили матч за закрытыми дверями, и я принимал участие. Я отлично себя чувствую.

- Шесть лет назад ты играл в третьем дивизионе в "Шербуре". Ты сам можешь поверить в то, чего ты достиг с тех пор? - Когда об этом говорят, я начинаю осознавать, какой путь прошел за свою карьеру. Да, это невероятно. Говорят, что упорный труд окупается, и это так. Я много трудился, я ничего не принимал как должное, я был в "Марселе", "Реймсе", "Ренне", а теперь вот я в "Челси". Я постоянно прогрессировал и был готов двигаться дальше, вперед и вверх.