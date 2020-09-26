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Сульшер о матче с Брайтоном: Нам повезло. Мы заслужили одно очко, но не больше
Наставник "красных дьяволов" подвел итоги победы над "Брайтоном"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал
"Нам повезло. Возможно, мы заслужили одно очко, но не больше. Но мы проявили характер.
В прошлом сезоне у нас было слишком много ничьих, так что это большой плюс для нас. Хорошо, что здесь нет Жозе Моуриньо, чтобы измерить размер ворот (футболисты "Брайтона" попали несколько раз в каркас ворота "МЮ" - прим.).
С "Брайтоном" играть непросто. Нам не хватало свежести и резкости, но мы наберем форму. Впереди много работы", – рассказал наставник "красных дьяволов".