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Сульшер о матче с Брайтоном: Нам повезло. Мы заслужили одно очко, но не больше

Англия
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги победы над "Брайтоном"

Сульшер о матче с Брайтоном: Нам повезло. Мы заслужили одно очко, но не больше
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Брайтоном" в рамках 3-го тура чемпионата Англии.

"Нам повезло. Возможно, мы заслужили одно очко, но не больше. Но мы проявили характер.

В прошлом сезоне у нас было слишком много ничьих, так что это большой плюс для нас. Хорошо, что здесь нет Жозе Моуриньо, чтобы измерить размер ворот (футболисты "Брайтона" попали несколько раз в каркас ворота "МЮ" - прим.).

С "Брайтоном" играть непросто. Нам не хватало свежести и резкости, но мы наберем форму. Впереди много работы", – рассказал наставник "красных дьяволов".

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В статье: АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC
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