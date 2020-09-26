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Наставник Брайтона о поражении от МЮ: Мы доминировали. Мы заслуживали большего

Англия
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Грэм Поттер прокомментировал поражение от "красных дьяволов"

Наставник Брайтона о поражении от МЮ: Мы доминировали. Мы заслуживали большего
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Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер поделился мыслями после поражения от "Манчестер Юнайтед" в рамках 3-го тура АПЛ.

"Сегодня мы выступили потрясающе, я горжусь игроками. Обидно, мягко говоря. Иногда жизнь несправедлива, и сейчас у меня именно такое ощущение.

Все мелочи сложились против нас, но мы были действительно хороши в течение 90 минут, и нам нужно двигаться вперед. Я не видел статистику по ударам, но мы доминировали. Мы заслуживали большего", - рассказал Поттер.

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В статье: АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Грэм Поттер
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Источник:
BBC
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