Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 3:2.

Решающий гол в поединке забил с пенальти полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш на 90+10 минуте. 11-метровый удар арбитр встречи назначил после финального свистка. Подопечные Сульшера одержали первую победу в текущем сезоне чемпионата Англии.

3-й тур чемпионата Англии

26 сентября, "Фалмер"

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 2:3 (1:1, 1:2)

Голы: 1:0 - 40, пенальти Мопе, 1:1 - 43, автогол Данк, 1:2 - 55 Рэшфорд, 2:2 - 90+5 Марч, 2:3 - 90+10, пенальти Бруну Фернандеш.

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 75).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль (ван де Бек, 90), Гринвуд (Байи, 83), Рэшфорд.

Предупреждения: Бруну Фернандеш (22), Матич (41), Троссард (42), Уайт (74), Данк (83), Джаханбахш (90).