Кристал Пэлас - Эвертон 1:2. Ириски возглавляют таблицу АПЛ

В рамках 3-го тура "Эвертон" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Голами в составе "ирисок" отметились форварды Калверт-Льюин и Ришарлисон: англичанин забил с игры, а бразилец реализовал 11-метровый удар. После трех туров текущего сезона чемпионата Англии подопечные Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе три победы с разницей мячей 8:3. "Стекольщики" же первый раз в кампании потеряли очки, до этого команда Роя Годжсона обыграла "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

3-й тур чемпионата Англии

26 сентября, "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 - 10 Калверт-Льюин, 1:1 - 26 Куяте, 1:2 - 40, пенальти Ришарлисон.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Митчелл, Уорд, Куяте, Таунсенд, Эзе (Батшуайи, 75), Маккарти, Макартур (Ридевалд, 88), Заа, Айю (Бентеке, 82).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Динь, Кин, Мина, Аллан, Дукуре, Андре Гомеш (Сигурдссон, 76), Хамес (Ивоби, 86), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 90).

Предупреждения: Заа (23), Макартур (45), Уорд (58), Ришарлисон (60).