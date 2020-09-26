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Абрахам: Вест Бромвич забивал после каждого удара. Челси усложнил себе жизнь
Нападающий "Челси" подвел итоги ничьи с "Вест Бромвичем"
Форвард лондонского "Челси" Тэмми Абрахам поделился мыслями после
"В первом тайме мы усложнили себе жизнь. У меня был один шанс в первом тайме, где я должен был забивать, и еще один момент, который на таком уровне нужно реализовывать.
"Вест Бромвич" забивал после каждого удара. Мы знали, что во втором тайме не должны были вешать нос, так мы и сделали. Мы совершили несколько ошибок, которые не должны допускать на таком уровне. Но мы продолжаем работать, надеюсь, мы сможем стать лучше", - рассказал нападающий.
"Аристократы" по ходу матча проигрывали 0:3, но в итоге смогли совершить камбэк.