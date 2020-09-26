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Абрахам: Вест Бромвич забивал после каждого удара. Челси усложнил себе жизнь

Англия
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Нападающий "Челси" подвел итоги ничьи с "Вест Бромвичем"

Абрахам: Вест Бромвич забивал после каждого удара. Челси усложнил себе жизнь
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Форвард лондонского "Челси" Тэмми Абрахам поделился мыслями после ничьи с "Вест Бромвичем" в рамках 3-го тура АПЛ.

"В первом тайме мы усложнили себе жизнь. У меня был один шанс в первом тайме, где я должен был забивать, и еще один момент, который на таком уровне нужно реализовывать.

"Вест Бромвич" забивал после каждого удара. Мы знали, что во втором тайме не должны были вешать нос, так мы и сделали. Мы совершили несколько ошибок, которые не должны допускать на таком уровне. Но мы продолжаем работать, надеюсь, мы сможем стать лучше", - рассказал нападающий.

"Аристократы" по ходу матча проигрывали 0:3, но в итоге смогли совершить камбэк.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Вест Бромвич Тэмми Абрахам
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Источник:
Sky Sports
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