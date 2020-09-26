Лэмпард: Никакого неуважения к Вест Бромвичу, но это потеря двух очков

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем" в рамках 3-го тура АПЛ.

"Это потеря двух очков. Никакого неуважения к "Вест Бромвичу". Когда приезжаешь сюда, ты знаешь, что соперник может воспользоваться любыми твоими ошибками. До матча мы говорили и о стандартных положениях. Нельзя заранее предусмотреть ошибки, которые были сегодня. Из-за этого сложно вернуться в игру, так что я могу похвалить команду за характер. Потому что мы продемонстрировали характер и настойчивость. Но мы не нуждались бы в этом, если бы сделали все правильно в игре.

Были ошибки, явные ошибки которые имели свою цену. Мы создали два-три отличных момента в первом тайме. Я чувствовал, что мы создадим больше. Единственная проблема при счете 0:3 в том, что "Вест Бромвич" планировал больше обороняться.

Это большой урок для нас. Мы станем намного лучше. Команда все еще ищет свой путь, учитывая новых игроков и отсутствие предсезонки. Сегодняшний день - часть процесса самосовершенствования. Есть много компонентов, в которых мы можем и дальше совершенствоваться. Я не собираюсь критиковать каждую часть нашей игры. Думаю, соперник сделал три удара в створ и забил три гола. Были серьезные ошибки. Не было тактики, которую можно было бы проанализировать. Были ошибки", - рассказал Лэмпард.