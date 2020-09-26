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Кариус близок к переходу в Унион Берлин. Лорис не нужен Ливерпулю
Клуб Бундеслиги рассматривает аренду на один сезон
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в берлинский клуб "Унион".
Команда немецкого первенства хочет взять вратаря в аренду на один сезон. Руководство "Ливерпуля" также хочет продать Кариуса - 27-летний Лорис не входит в планы тренерского штаба Юргена Клоппа.
Прошедшие два сезона Кариус провел в аренде в турецком "Бешикташе". А в конце этой весны голкипер разорвал контракт с "черными орлами".
В прошлом сезоне Лорис Кариус провел 32 матча и пропустил 46 голов.
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Источник:Kicker
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