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Кариус близок к переходу в Унион Берлин. Лорис не нужен Ливерпулю

Англия
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Клуб Бундеслиги рассматривает аренду на один сезон

Кариус близок к переходу в Унион Берлин. Лорис не нужен Ливерпулю
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Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в берлинский клуб "Унион".

Команда немецкого первенства хочет взять вратаря в аренду на один сезон. Руководство "Ливерпуля" также хочет продать Кариуса - 27-летний Лорис не входит в планы тренерского штаба Юргена Клоппа.

Прошедшие два сезона Кариус провел в аренде в турецком "Бешикташе". А в конце этой весны голкипер разорвал контракт с "черными орлами".

В прошлом сезоне Лорис Кариус провел 32 матча и пропустил 46 голов.

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В статье: Ливерпуль Лорис Кариус Унион (Берлин)
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Источник:
Kicker
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