Кариус близок к переходу в Унион Берлин. Лорис не нужен Ливерпулю

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в берлинский клуб "Унион".

Команда немецкого первенства хочет взять вратаря в аренду на один сезон. Руководство "Ливерпуля" также хочет продать Кариуса - 27-летний Лорис не входит в планы тренерского штаба Юргена Клоппа.

Прошедшие два сезона Кариус провел в аренде в турецком "Бешикташе". А в конце этой весны голкипер разорвал контракт с "черными орлами".

В прошлом сезоне Лорис Кариус провел 32 матча и пропустил 46 голов.