Вест Бромвич - Челси 3:3. Обзор матча и видео голов

В рамках третьего тура "Вест Бромвич" и "Челси" сыграли в результативную ничью. Хозяева к 30-й минуте уже вели со счетом 3:0 и казалось, что победа не должна уйти от подопечных Славена Билича, но в перерыве главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард сделал две замены и немного перестроил игру. По итогу лондонцы все-таки сумели вырвать ничью - форвард Абрахам сравнял счет на третьей компенсированной минуте. "Челси" неубедительно начал текущий сезон, имея в своем активе после трех туров всего лишь 4 очка.

АПЛ, 3-й тур.

Стадион: "Хоторнс" (Уэст-Бромидж)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Вест Бромвич" – "Челси" 3:3

Голы: Робинсон (4, 25), Бартли (27) – Маунт (55), Хадсон-Одои (70), Абрахам (90+3)

"Вест Бромвич": Джонстон – Ферлонг, Аджайи, Бартли, О'Ши, Таунсенд – Перейра (Филд, 90+1), Ливермор, Сойерс, Диангана (Филлипс, 74) – Робинсон (Робсон-Кану, 66)

"Челси": Кабальеро – Джеймс, Кристенсен, Силва (Жиру, 73), Алонсо (Аспиликуэта, 46) – Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Маунт, Хавертц, Вернер – Абрахам

Предупреждения: Ферлонг (82) – Алонсо (8), Джеймс (27), Кристенсен (86)